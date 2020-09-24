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Aktüel Su şirketinin patronu Çin'in en zengin kişisi oldu
Aktüel

Su şirketinin patronu Çin'in en zengin kişisi oldu

Nongfu Spring'in kurucusu ve patronu Cong Şanşan, Bloomberg'in "Milyarderler Endeksi"nde teknoloji şirketi Ali Baba Grup'un kurucusu Jack Ma'yı geride bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:27:59 -
Su şirketinin patronu Çin'in en zengin kişisi oldu

ANKARA (AA) - Çin'de şişelenmiş doğal kaynak suyu şirketi Nongfu Spring'in kurucusu ve patronu Cong Şanşan ülkenin en zengin kişisi unvanını aldı.

BBC'de yer alan habere göre, Cong 58,7 milyara ulaşan kişisel servetiyle Bloomberg'in "Milyarderler Endeksi"nde teknoloji şirketi Ali Baba Grup'un kurucusu Jack Ma'yı geride bırakarak ülkenin en zengin kişisi oldu.

Cong, listede 17. sıraya yükselirken Çin teknoloji hisselerindeki düşünün ardından kişisel serveti 56,7 milyar dolara gerileyen Ma, 19. sırada yer aldı.

Son yıllarda Çin'in yeni zenginlerinin büyük bölümü teknoloji endüstrisi girişimcileri arasından çıkıyordu. Ancak Çin ile ABD arasında teknoloji alanında yaşanan anlaşmazlıklar, Huawei, TikTok ve WeChat gibi şirketlerin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik girişimler, Çin teknoloji hisselerinin değerlerinin düşmesine yol açtı.

Bu koşullarda büyük bir iç pazarda faaliyet gösteren gıda, ilaç ve perakende sektörü ülkenin en zenginlerini çıkarmaya aday görünüyor.

Nongfu Spring'i 1996 yılında kuran Cong, nisanda borsada işlem görmeye başlayan Beijing Wantai ilaç şirketinin de hakim ortağı konumunda bulunuyor.

Beijing Wantai, Xiamen Üniversitesi iş birliğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı potansiyel bir aşı üzerine çalışmalar yürütüyor.

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