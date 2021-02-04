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Yerel Su sanıp kafasına dikti... Tadını alır almaz püskürttü!
Yerel

Su sanıp kafasına dikti... Tadını alır almaz püskürttü!

Hindistan'da garip bir olay yaşandı. Ramesh Pawar isimli devlet yetkilisi, masadaki dezenfektanı su sanarak içmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 08:49:00 -
Su sanıp kafasına dikti... Tadını alır almaz püskürttü!

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı.

Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü.

O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

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