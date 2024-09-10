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Yaşam Su samurunun balık avı görüntülendi
Yaşam

Su samurunun balık avı görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-09-10 18:41:00 -

Karabük'te bir su samurunun balık avlama anları kameraya yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenmek üzere olan su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samurunu hidroelektrik santralinde görüldü. Avladığı balığı yiyen su samurunun o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Kendisini görüntüleyene aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.

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