Su mu? Asit mi? Ne içiyorsunuz?

Vardiyalı çalışılan bir iş yerinde, gece vardiyasında personele yemek veriyorlar. mutfağı temizlemeye gelen personel kahvaltı bitsin, bir an önce etrafı temizleyeyim, diye sürahilerden birinin içine çamaşır suyu koyuyor.

Çalışan personellerden bir tanesi sürahideki çamaşır suyunu içme suyu zannederek masasına getiriyor. yemekleri bittikten sonra yanındaki arkadaşına diyor ki;

Şu mübarek elinden bir bardak su ver de içelim. su gibi aziz ol diyelim. diyor.

Arkadaşı derhal su niyetine bardağı dolduruyor. “afiyet olsun,” diyerek arkadaşına uzatıyor.

Arkadaşı bardağı alıyor ve tereddütsüz ağzına götürüyor. birkaç yudum içiyor, birden öğürüyor. “yandım anam!” diye bağırıyor.

Temizlikçi hanım birden korkuyla; o çamaşır suyuydu, niye içtin? diye söyleniyor. eli ayağına dolaşıyor. ne yapacağını şaşırıyor. amirine haber veriyorlar. 112’yi arıyorlar. ambulans geliyor. apar topar akdeniz üniversitesi’ne götürüyorlar.

Kimyasal risklerle ilgili eğitimlerde, herhangi bir kimyasal madde yutulmuşsa, kusulmaması konusunda arkadaşlar bilgilendirilmişler ve o yutulan kimyasalın güvenlik bilgi formunun da gideceği sağlık kuruluşuna götürmesini söylemiştik. arkadaşımızın yemek borusu ve midesi çok kötü tahriş olmuş. uzun süre üniversitede tedavi görmüştü.

Geçtiğimiz günlerde bursa’da bir turşucu su şişesindeki asiti içip vefat etmiştir. buna benzer bir olayda otelde su şişesine koyulan tuz ruhunu içen bir misafir çocuk vefat etmiştir.

Organize sanayide bir mobilya fabrikasında çalışan, su şişesindeki tineri içmiştir.

Kimyasalların bilhassa asitlerin ve tinerlerin su zannedilerek çok içildiğini gördük. kimyasalları mutlaka kendi kaplarında ve etiketli şekilde taşımalı, depolamalı ve kullanılmalıdır. alel usul, sağda solda bırakılmamalıdır.

Kimyasalların mutlaka güvenlik bilgi formları (msds) bulunmalıdır. bunlarla ilgili eğitimler yapılmalıdır.

Riskleri ve tehlikeleri bilmek, eğitimler yapmak ve özenli çalışmak kazaları önlemekte en önemli etkendir.

Değerli izleyiciler.