Spor
7
Yeniakit Publisher
Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme! Napoli yine yapacağını yaptı! Yok artık...
Haber Merkezi

Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme! Napoli yine yapacağını yaptı! Yok artık...

İtalyanların peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı yine... Bu iddianın çok ama çok konuşulacağı kesin...

#1
Foto - Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme! Napoli yine yapacağını yaptı! Yok artık...

Galatasaray'ın, Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ın transferi için İtalyan kulübüyle çok farklı bir protokol imzaladığı kulislerde yankılanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme! Napoli yine yapacağını yaptı! Yok artık...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang için flaş bir iddia futbolseverleri şaşkına çevirdi.

#3
Foto - Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme! Napoli yine yapacağını yaptı! Yok artık...

Napoli'den Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, PSV Eindhoven ve Roma'nın da peşinden koştuğu oyuncu için İtalyan kulübüyle sıkı bir pazarlığa girişerek, Lang'ı 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer etti.

#4
Foto - Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme! Napoli yine yapacağını yaptı! Yok artık...

Galatasaray ile Napoli arasında 4 gün süren pazarlıkların finalinde, Hollandalı yıldızın sözleşmesinde çok farklı bir maddeye yer verildiği de kulislerde konuşuldu.

#5
Foto - Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme! Napoli yine yapacağını yaptı! Yok artık...

İddialara göre; Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Napoli'ye 2 milyon euroluk bir tazminat ödemesinde bulunacak.

#6
Foto - Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme! Napoli yine yapacağını yaptı! Yok artık...

Yeniçağ'a göre; Böylece 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kiralama maliyeti 2 milyon eurodan 4 milyon euroya çıkmış olacak.

