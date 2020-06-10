Su kuyusundan çıktı! Libya'da korkunç manzara
Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, kentin batısındaki bir bölgedeki su kuyusunda 5 ceset bulunduğu bildirildi.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e karşı düzenlediği operasyonla kurtardığı Terhune kentinin batısında, Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki bir su kuyusunda 5 kişinin cesedi bulundu.
Cesetlerin bir süredir kuyuda olduğu belirtildi.