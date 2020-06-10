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Dünya

Su kuyusundan çıktı! Libya'da korkunç manzara

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, kentin batısındaki bir bölgedeki su kuyusunda 5 ceset bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:33:00 -
Su kuyusundan çıktı! Libya'da korkunç manzara

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e karşı düzenlediği operasyonla kurtardığı Terhune kentinin batısında, Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki bir su kuyusunda 5 kişinin cesedi bulundu.

Cesetlerin bir süredir kuyuda olduğu belirtildi.

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Tr.

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