Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul bahçesindeki su kuyusuna düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ortaokulu bahçesinde oynayan Efe Bana (12), yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuya merdivenle inerek çocuğu çıkardı.

Kolundan yaralanan Bana, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bana'nın arkadaşı Tolga Kocaman, arkadaşının, bahçede oynarken üzerine bastığı demir kuyu kapağının çökmesi sonucu kuyuya düştüğünü söyledi.



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