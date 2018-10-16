Su koruma havzalarındaki kaçak yapılar imar barışına mı alınıyor?

Osman Yiğit / ANKARA

Su koruma havzalarındaki koruma kuşağının mesafelerini geçtiğimiz yıl daraltan Türkiye, önemli sorunlara açık hale geldi. Ankara’nın su ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı Barajı’nın koruma havzasında, uluslararası bir firmanın yasa ve yönetmeliklere aykırı madencilik yapmasına müsaade edilirken, İzmir’in su ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan Tahtalı Barajı’nın su koruma havzasındaki yapılaşmaya da göz yumuluyor.

"İmar barışı kapsamına giremez"

Temiz İzmir Derneği’nden yapılan açıklamada, Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası’na yapılan yapıların, ‘İmar Barışı’ kapsamında meşrulaştırılması yönündeki gelişmelere dikkat çekilerek, “Baraj Havzası korunması gereken yerdir. Bu alandan hepimiz su içiyoruz, birileri rant sağlayacak diye, kimse İzmirlinin suyunu kirletemez! Bu alanda yapılan inşaatlar ‘İmar Barışı’ kapsamına giremez!” denildi.

Konu Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirilecek

Tüm uyarılarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi’nin görevini yerine getirmediği kaydedilen Temiz İzmir Derneği açıklamasında, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı göreve davet edildi ve konunun Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirileceği bildirildi.