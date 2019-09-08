Su kesintisi yapılacak Kilis’te, 2 gün boyunca elektrik kesintisi nedeniyle kent merkezine su verilemeyeceği açıklandı.

Kilis’te, 2 gün boyunca elektrik kesintisi nedeniyle kent merkezine su verilemeyeceği açıklandı.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “İçme Suyu Arıtma Tesisimize su temin ettiğimiz kaynaklarımız olan, Yeniyapan, Konak, Narlıca ve Akpınar bölgesinde TEİAŞ tarafından enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle 9 - 10 Eylültarihlerinde şehir genelinde su kesintisi yapılacaktır” denildi.

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