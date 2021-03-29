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Gündem Su kanunu nedir? Su kanunu neleri içerecek?
Gündem

Su kanunu nedir? Su kanunu neleri içerecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz." diye konuşmasının ardından su kanunu hakkında detaylar araştırılıyor. Su Kanunu nedir? Son dakika Su Kanunu içerisinde neler yer alacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:48:00 -
Su kanunu nedir? Su kanunu neleri içerecek?

Su kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen açıklandı. 1. Su Şurası Lansmanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımsal sulama sistemlerinin yenilenmesi gerekliliğine vurgu yaparak su kanunu hazırlığı içerisinde bulunulduğuna değindi. Peki, su kanunu nedir?

Su kanunu nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

Su yönetiminde yetki çalışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir "Su Kanunu" hazırlıyoruz.

Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla konuşuyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz sürüyor. Bazıları bu gerçeklere gözünü kapatıyor.

Biz "çiftçilere bakmadınız, onları unuttunuz" diyenlere resmi rakam veriyorum. Üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız.

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