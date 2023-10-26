Su kanalında 1 haftalık bebek bulundu
İzmit'te su kanalına 1 haftalık kız bebeği bulundu. Bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
BEBEĞİ BIRAKAN KADIN GÖZALTINA ALINDI
İzmit'te su kanalına 1 haftalık kız bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede bebeği bıraktığı görülen bir kadının kimliği tespit edildi. Polisin çalışması sonucu kadın, yakalanarak gözaltına alındı. Kadının emniyetteki sorgusu sürüyor.