Su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk öldü Niğde’de su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Niğde’de su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karaatlı beldesinde meydana gelen olayda 2 yaşındaki Mehmet Can Dinçsoy, dengesini kaybederek su kanalına düştü. Ailesi tarafından sudan çıkartılan küçük çocuk Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük Mehmet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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