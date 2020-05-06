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Aktüel

Su kabaklarından kuşlara yuva

Samsun’da vatandaşlar, su kabaklarından yaptıkları kuş yuvalarını parklardaki ağaçlara astı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:17:10 -
Su kabaklarından kuşlara yuva

Samsun’da vatandaşlar, su kabaklarından yaptıkları kuş yuvalarını parklardaki ağaçlara astı.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli sağlık memuru Adil İleli, komşusu ile birlikte su kabaklarından kuş yuvaları yaptı. İleli ve komşusu kuş yuvalarını Atakum ilçesinde parklardaki ağaçlara yerleştirdi.


Görevinin dışında hobi olarak su kabaklarından abajur, avize ve mumluk yaptığını belirten Adil İleli, "Komşum Adiye Aktaş ile birlikte, elimde bulunan su kabaklarından kuş yuvaları yaparak parklardaki ağaçlara asmak için karar verdik. Önce su kabaklarının içlerini iyice temizledik. Sonra onlara birer adet giriş kapısı açıp kuş yuvası haline getirdik. Yaptığımız 25 kuş yuvasını Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki çocuk parklarında bulunan ağaçlara astık" dedi.

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