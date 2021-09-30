Su kabakları öğrencilere burs oluyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gönüllü kadınlar, gece lambasına dönüştürdükleri su kabaklarından elde ettikleri gelirle öğrencilere burs sağlıyor.

İlçedeki bir grup kadın, yaklaşık 1 sene önce öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine de yardım etmek amacıyla Çekerekli Kadınlar Derneği'ni kurdu.

Çekerek Belediyesine ait bahçelerde yetişen su kabaklarını, üzerine çeşitli motifler işleyerek gece lambasına dönüştüren kadınlar, bir taraftan sosyalleşirken bir taraftan da dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteğinde bulunuyor.

Çekerekli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşe Çakır, AA muhabirine, belediyenin ücretsiz sağladığı su kabaklarını işleyip satarak öğrencilere burs sağlamak amacıyla dernekte 10 günlük su kabağı işleme kursu düzenlediklerini söyledi.

Kadınların gönüllülük esasına göre kursa katıldığını aktaran Çakır, "Su kabaklarına gravür setiyle desenler çizerek gece lambasına dönüştürüyorlar. Dernek olarak biz de gece lambalarını satıyoruz." dedi.

Çakır, 25 gönüllü olduğunu ve günlük 12 kişi ile çalıştıklarını anlatarak, "Amacımız para kazanıp cebimize koymak değil, ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabiliriz onun derdindeyiz. Satışlardan kazandığımız paranın bir kısmıyla kursun devamını sağlıyoruz, kalan miktarla da ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ve evlenecek gençlerimize yardım ediyoruz." diye konuştu.