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Su ısıtıcısını (kettle'ı) temizlemek için bu formüller tam size göre!

Kettle'ı temizlemek için beyaz sirke ve limon suyundan istifade edebilirsiniz.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:37
Su ısıtıcısını (kettle'ı) temizlemek için bu formüller tam size göre!

BEYAZ SİRKE

İçi kreç ve kirlerle kaplı kettle'a yarım litre kadar beyaz sirkeyi içine koyun.

Üzerine kettle'ın maksimum seviyesine gelecek kadar su ilave edin.

Ve kettle'ın içindeki karışımı kaynamaya bırakın.

Kaynama işlemi tamamlanınca kettle'ın içindeki karışımı lavaboya dökün.

Ve kettle'ın içini karışımdan tamamen arındırmak için güzelce durulayın.

LİMON SUYU

Yaklaşık 30 ml kadar limon suyunu kettle'a ekleyin, üzerine 500 ml su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra bir süre karışımı içinde bekletin. Ardından tüm karışımı lavaboya dökün ve kettle'ın içini bir güzel durulayın.

Kettle'ın dış kısmını da ıslak bir bez yardımıyla temizleyin. Ve kettle'ınız tertemiz oldu bile!

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 20:37
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