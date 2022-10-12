Su indirimine kızdı fakirin etini kesti!

Zekeriya Say İstanbul

Göreve geldiğinden beri hizmet yerine laf üreten, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşlarına peşkeş çeken, işe aldığı 16 bin partizan ile Ankara Büyükşehir Belediyesini zillet arpalığına çevirerek maaş ödeyemez hale getiren CHP’li Mansur Yavaş, son rezaletiyle pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti. Yerel seçimlerden önce ‘Suya zam yapmayacağım. Allah’ın suyu” vaadinde bulunduğu halde 3 yıllık süre zarfında şebeke suyuna yüzde 352 zam yaparak 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatını 22 lira 62 kuruşa yükselten Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nin oy çokluğuyla aldığı suya yüzde 50 indirim kararının intikamını vatandaştan aldı.

AK Partili Meclis üyelerinin verdiği kanun teklifiyle Ankara’da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren Meclis kararını iki kez veto etmesine rağmen başka veto hakkı bulunmayan CHP’li Yavaş, ‘engelleniyoruz’ algısı oluşturmak ve yandaş desteği toplamak için yoksul insanları cezalandırma yoluna gitti. Dün cep telefonları ve sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlar yapan Yavaş başkanlığındaki CHP’li ABB yönetimi, Ankara halkına hitaben gönderdiği mesajlarda ASKİ’ye kaynak aktarmak için yoksul insanlara her ay düzenli olarak ödenen et desteğinin ertelendiğini duyurarak mağdur edebiyatı yaptı.

Tanıtıma var yoksula yok

CHP’li ABB yönetimi tarafından gönderilen skandal mesajda, “ABB Meclisi’nde; hiç durmadan artan elektrik, doğalgaz, mazot ve diğer girdilere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle %50 indirim kararı alındı. Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir. ASKİ’nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara’nın susuz kalmaması için belediye bütçesinden ASKİ’ye para aktarmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Türkiye’de ilk kez yapılan ve her ay düzenlenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecektir. Saygılarımızla” ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz ay Bilkent Otel’de düzenlenen bir saatlik “Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli” programı için organizasyon şirketine 695 bin TL ödeme yapan Yavaş’ın su zammı bahanesiyle yoksullara verilen eti kesmesi CHP’lilerin çarpık zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Baştan sona terbiyesizlik”

Yavaş’ın skandal kararını Akit’e değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihat Yalçın, “Bu karar baştan sonra terbiyesizlik. Bunlar ‘engelliyorlar’ algısı yapabilmek için fırsat kolluyorlar. Bizim su fiyatlarını yarıya düşürmekteki kastımız, suya yapılan zamların geri alınmasını sağlamaktır. Mansur Yavaş’ın her girdiği seçimde ‘Suyu çok ucuz fiyata vereceğiz’ şeklinde vaadi vardır. Buna rağmen ABB üç buçuk senede ASKİ’de su fiyatlarına %400’e yakın zam yaptı. Bu indirimle Yavaş’ın verdiği sözü yerine getirmesini istedik. Şimdi yoksulun etini keserek vatandaşı cezalandırmak istiyor. Yavaş, seçimden önce ‘Ankara’nın bütçesini doğru kullanmayı bilirseniz Ankara’daki hizmetlerin tamamına yeter’ diyordu. Ne demek yoksulun etini keseceğim, sosyal yardımı keseceğim? Bunların hepsi su faturalarına mı bağlıydı?” tepkisini gösterdi

Önce kadrolaşmanın hesabını ver

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan ise şunları söyledi: “Yavaş yine bir kara propagandaya imza attı. Yine algı yine sentetik açıklamalar peşinde. Şimdi de yoksulun et ödeneğine göz dikti. Su indirimi nedeniyle hizmetler kesilecek diyor. Peki 21.000 İyi Parti ve CHP’liyi niçin belediyeye doldurdun? Bu kadar büyük kadrolaşma Cumhuriyet tarihinde görülmedi. Etinizi keseceğim diyerek vatandaşı aşağılama. Ayıptır ayıp.”