Su içmeyi ihmal ederseniz bu tehlikelere hazır olun

Yaz sıcaklarından bunalmışken soğuk bir suya kimse hayır demez. Ancak çoğu kişi iş ve gündelik hayatın getirdiği yoğunluklar nedeniyle su içmeyi unutabiliyor veya önemsemiyor. Çay veya kahve gibi içeceklerin susuzluğu giderdiği düşünülse de, vücudun kaybettiği suyu yerine koymak büyük önem taşıyor.

Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Kimi zaman bir bardak su içmek yeterli gibi düşünebilirsiniz. Ancak yeterli su tüketmemek uzun vadede kronik sağlık problemlerine yol açıyor. Bu problemler ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşurken, tüm organlar ve hücreler sağlıklı çalışmak için suya ihtiyaç duyuyor. Ter, idrar yoluyla ve hatta nefes alarak bile vücuttan atılan suyun yerine konması gerekiyor.

Su içmeyi unutunca ne olur?

Hafif su tüketimi ilk etapta duygu durumlarını olumsuz etkiliyor. Konsantrasyon, el göz motor koordinasyonu bozulabiliyor, kısa süreli hafıza kayıpları yaşanabiliyor. Beynin bilişsel işlevlerinde sorunlar meydana geliyor.

Su kaybını önlemek için vücut alarm vermeye başlıyor ve hava yolları kısıtlanıyor. Su tüketimi azaldıkça astım ve alerjiler kötüleşebiliyor. Vücuttaki mikropların dışarı atılması da yavaşlıyor. Zira mikropları dışarı atmanın en iyi yolu, bol bol su içmek.

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Tansiyon yükseliyor

Kan hacmi ve basıncı su tüketimiyle de ilişkilidir. Yeterli su tüketilmezse kan basıncı dengesi ayarlanmıyor ve tansiyon yükseliyor.

Ter kayıpları sıvı alımıyla telafi edilmedikçe vücudun soğutma dengesi bozuluyor. Bu da kaslara giden kan basıncının azalmasına yol açıyor. Gün içerisinde yaşadığınız kas krampları ve kasılmalarında susuzluğun etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Yaşanan baş ağrılarının sebeplerinden birisi de yeterince su içmemek. Gün içerisinde yaşanan baş ağrılarını hastalığa veya yorgunluğa bağlasak da en son ne zaman su içtiğinizi düşünmekte fayda var.

Böbreklere büyük zarar veriyor

Vücutta susuzluk arttıkça idrar akımı yavaşlayacağı için kolayca idrar yolları iltihapları yaşanıyor. Böbrek taşı oluşumu da hızlanıyor. Yetersiz su tüketimini bir yaşam tarzı haline getirdiyseniz uzun vadede böbrek yetmezliğine kadar uzanan bir sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Ciltteki parlaklık sönüyor

Ciltteki nemi korumak ve hücrelere gerekli besinleri vermek için vücuttaki su seviyesini yeterli miktarda korumak gerekir. Cildimizin yaklaşık yüzde 30'ununun sudan oluştuğu düşünüldüğünde su kaybında cilt parlaklığını kaybediyor. Cilt bozuklukları ve kırışıklıkları meydana gelmeye başlıyor.

Mide ve bağırsak sorunları yaşanıyor

Vücudun ihtiyaç duyduğu suyu tüketmediğiniz bağırsağınız düzgün çalışmamaya başlıyor. Asidik bir mide oluşuyor mide ekşimesi daha yaygın oluyor. Böylelikle mide ülserlerine davetiye çıkıyor.

Uzmanların göre, bir ügn içerisinde vücut ağırlığının 1/36 ölçüsünde su tüketmek gerekiyor. Yani kilo arttıkça içilmesi gereken su miktarı da artar. Örneğin 70 kilogram bir bireyin kilosuna göre içmesi gereken su miktarı 2,31 litreyken, 90 kilo biri için bu miktar 2,97 litre seviyesine çıkabilir.