Su hattı kazısında tarihi keşif!
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde su hattı kazısı sırasında topraktan bir küp tarihi sikke çıkarıldı.
Şanlıurfa’da su hattı kazısı yapılırken bir küp tarihi sikke bulundu.
Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin kırsal mahallesinde isale su hattı kazısı yapan SUSKİ’ye ait kepçenin kazısı sırasında topraktan bir küp dolusu tarihi sikke çıkarıldı.
Sikkenin bulunmasının ardından kazıyı durduran işçiler, jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbarın ardından hemen olay yerine gelen jandarma ekipleri kazı alanının çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
İlçe merkezine götürüldü
Kazıda bulunan sikkeler İl Kültür Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma tarafından ilçe merkezine götürüldü.
Tarihi değerinin bulunduğu düşünülen sikkelerin yapılan incelemeler neticesinde hangi döneme ait oldukları tespit edilecek.