Şu hareketten sonra utanın biraz! İşte laikçilerin nefret duyduğu imamlar
Mersin'in Silifke ilçesinde 147 imam ve 12 müftülük personeline yangın gönüllüsü eğitimi verildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde 147 imam ve 12 müftülük personeline yangın gönüllüsü eğitimi verildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce, Resmi Gazete'de yayınlanan 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Silifke İlçe Müftülüğünde görevli 147 imam ile 12 müftülük personeli, yangın gönüllüsü eğitimine katıldı.
Silifke Orman İşletme Müdürü Harun Boz tarafından verilen eğitimde, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgi aktarıldı.