Şu hale bak! Aleyna Tilki bile milleti aptal yerine koydu

Henüz 18 yaşını bile doldurmadan para hırsıyla sahnelere çıkarılan ve seküler mahallenin gençlere rol model diye pohpohladığı Aleyna Tilki vukaatlarına devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Tilki, "Türkçe tweetlerimi insanlara Türkçe çeviri yapacak derin ruhlu akıllı Türk bir kişi arıyorum. Meraklısına duyurulur" ifadelerini kullandı. Türkçe’den Türkçe’ye çeviri diyerek milleti aptal yerine koyan Tilki’ye çok sayıda tepki geldi. Tilki'nin bu paylaşımını kendine hakaret olarak algılayan vatandaşlar, Tilki'yi sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.

MHP'li isim tepki göstermişti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin bir tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda bir konuya dikkat çekmişti. Tilki'nin "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş" paylaşımını alıntılayan MHP'li Yönter, 11 bin Twitter kullanıcısının bu tweeti beğenmesine "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz" diyerek tepki göstermişti.