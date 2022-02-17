Su faturalarında indirim son dakika! Su faturaları indi mi, ne zaman inecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanaatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir" dedi.

Su faturaları düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Belediye başkanlarıma sesleniyorum. Su tarifelerinde indirim yapılarak enflasyonla mücadelede katkıda bulunmalıdırlar. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde yüzde 7 suda indirim yapacağız. Bu adımı atarak, ana muhalefete sinyali veriyoruz. Seçim döneminde değil, seçim döneminin dışında bu çağrıyı yapıyorum." şeklinde konuştu.