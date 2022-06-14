Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Zayıflatan su diyeti! Dr. Hamit Çelik'ten öneriler

Su diyeti nedir?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor.

Su diyeti nedir nasıl yapılır?

Dr. Hamit Çelik’in yaklaşık 7 binin üzerinde hastasına uyguladığı ve buradan elde ettiği verilerle hangi hastalıklara iyi geldiğini saptadığı su diyeti, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerde iyi sonuçlar veriyor. Kronik rahatsızlıkların yanı sıra migren, fibromiyalj, bağırsak hastalıkları ve reflü gibi şikayetleri olan hastalar da su diyetinden fayda görebiliyor. Dr. Hamit Çelik’e göre bu hastalıklar bir ay boyunca yapılan su diyetiyle ortalama yüzde 90 oranında iyileşme sağlıyor.

Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor

Dr. Hamit Çelik su diyeti nasıl yapılır?

Su diyeti, temelde hastanın susadığı miktar kadar su içmesi ve yanında takviye edici bir besin ile beslenmesi anlamına geliyor. Bu diyetin, birkaç gün sadece su içilerek yapılan su orucuyla da karıştırıldığını söyleyen Dr. Çelik, takviye besin seçimini hastanın yaptığını ancak bazı durumlarda doktorun da yönlendirebildiğini ifade ediyor. Seçilen takviye besin bir ay boyunca sınırsız yenebiliyor. Ek olarak çay ve kahve sınırsız olarak tüketilebiliyor.

En az 30 gün yapılan su diyeti en fazla 120 gün yapılabiliyor. Bu diyetin, henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. Hamit Çelik, diyeti uygulama sürecinin kesinlikle bir hekim tarafından takip edilmesi gerektiğini de söylüyor.

Su diyeti niçin yapılmalı?

Vücuttaki toksik maddelerin atılması için ideal olan su diyeti, vücutta biriken ağır metalleri atmak için de yapılmalı. Bu diyeti hastalarına özellikle ağır metalleri vücuttan atılmasını sağlamak için uyguladığını söyleyen Dr. Hamit Çelik, kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlarla fayda görmemiş hastaların da bu diyeti uygulaması gerektiğini söylüyor.

Su diyeti hangi hastalıklara iyi geliyor?

Su diyeti özellikle kronik rahatsızlıklara iyi geliyor. Migren hastalarında olumlu sonuçlar elde ettiğini söyleyen Dr. Hamit Çelik, özellikle 60 yaş üzerindeki fibromiyalji hastalarının su diyetinden oldukça fayda gördüğünü sözlerine ekliyor. Bunun yanı sıra, horlama, alerjik astım, egzama, sivilce, cilt lekeleri, reflü, gastrit, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi hastalıklara iyi gelen su diyeti, menopoza giren kadınların bu dönemi daha rahat geçirmesini de sağlıyor.

Su diyetini kimler yapabilir?

Su diyetinin hekim kontrolünde yapılması gerektiğinin birçok kez altını çizen Dr. Hamit Çelik, bu diyet uygulanırken vücuttan ağır metal atılması sebebiyle organların yorulabileceğini hatta bilinçsiz yapılırsa organ yetmezliğine bile neden olabileceğini söylüyor. Geniş bir yelpazesi olan su diyeti, her hasta için farklı şekilde uygulanıyor. Örneğin, boyu 160 cm olan ve 65 kilo olan bir hasta için ek besin olarak ekmek verilirken; ciddi kilo problemleri olan hastalar için ekmek yerine sebze ağrılıklı takviye gıdalar veriliyor. Ayrıca insülin direnci olan ve diyabet hastaları için daha farklı bir diyet programı uygulanıyor. Normal kilonun altındaki hastaların ise bu diyeti uygulaması uygun bulunmuyor.

Su diyetinde insülin direnci

İnsülin direnci problemini çözmek için pankreas ve karaciğeri dinlendirmek gerektiğini söyleyen Dr.Hamit Çelik, su diyetiyle bunun mümkün olduğunu söylüyor. Su diyeti yaparken önemli ölçüde kilo da verildiğinden, insülin direnci aynı oranda düzeliyor.

Su diyetiyle nasıl kilo veriliyor?

Su diyetinin asıl amacı, kilo vermekten önce, vücuttaki kronik hastalıkları ağır metal ve diğer toksik maddelerden kurtarmak. Vücuttaki ödem ve toksik maddeler suyla atıldıkça doğal olarak kilo kaybı da oluyor. Özellikle obezite problemi olan hastalarına verilen su diyeti programıyla, bir ayda 20 kiloya yakın verilebiliyor. Bununla birlikte obeziteye bağlı diğer tüm rahatsızlıklar da tedavi ediliyor.

Su diyetiyle horlamadan kurtulun!

Su diyetiyle horlamanın da tedavi edilebileceğini belirten Dr. Hamit Çelik, bir ila dört aylık süre içinde şikayetlerde yüzde 95 azalma olduğunu söylüyor. İlk 15 günde azalmaya başlayan horlama için Dr. Hamit Çelik, “hastalarımız diyet sonunda tamamen horlamadan kurtulmuş oluyorlar. Diyetin ardından da kişiye özel besin programı uygulanması son derece önemli” diyor.

Su diyeti fibromiyaljiye de iyi geliyor!

Su diyeti, fibromiyalji ağrılarına da iyi geliyor. Dr. Hamit Çelik’e göre, su diyetini yaparken tahin tüketmek de ağrıların 30 günde azalmasına olanak sağlıyor. Dr. Hamit Çelik ayrıca, ömür boyu süren kronik bir rahatsızlık olan fibromiyaljinin temel tedavisinin, sinirler etrafında ve kaslar içerisinde biriken atık maddeleri, işlevsiz yağları, düzensiz proteinleri ve toksinleri, enfeksiyonlara sebep olan bakterileri ve mantarları vücuttan atmak olduğunu ve bunun da su diyeti ile mümkün olabileceğini söylüyor.

"Su diyeti nedir, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Hem sağlığını korumak hem de zararsız bir şekilde kilo vermek isteyen kişilerin deneyebileceği bu diyet, son zamanlarda popüler olmaya başladı. Peki, su diyeti nedir ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Vücudu yoğun bir detoks etkisi altına alıp kilo verme hızında artış yaratan su diyeti, günde en az 2 – 2.5 litre su ya da sıvı tüketimi yaparak uygulanmaktadır. Su diyeti yaparken tokluk hissini koruyabilmek için su tüketmenin yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin alınabilmesi için ihtiyaçlarınızı karşılayacak diğer sıvıların tüketilmesi de oldukça önem arz ediyor.

Birçok uzman, su diyetini sadece su tüketerek gerçekleştirmenin vücut üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olabileceğini söyleyerek, bol su tüketiminin yanı sıra besin değeri yüksek gıdaların ve vitamin – mineral bakımından zengin sıvıların da diyet listesine eklenmesini tavsiye ediyor. Kısa süreli uygulanan su diyetlerinde sabah güne başlamadan önce bir bardak ılık ve limonlı su içmenin güne enerjik başlamayı kolaylaştırdığı ve metabolizmayı çalıştırdığı görülüyor. Limon, içeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de kalp ve damar hastalıklarını önlüyor.

7 günlük su orucu insanların aklına su diyeti 1 haftada kaç kilo verdirir sorusunu getiriyor. Eğer doğru bir şekilde yapılır ve egzersiz ile desteklenirse su diyeti 1 haftalık sürede 7 kilo vermeye yardımcı oluyor. Su içerek zayıflama birçok insan için hayal gibi görünse de, hem sağlıklı olduğu hem de hızlı kilo vermeye yardımcı olduğu için su diyeti günümüzde kilo vermek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

SU ORUCU DİYETİ İLE NASIL KİLO VERİLİR?

Su orucu diyeti uygulanması kolay görülen ancak bazı insanları oldukça zorlayabilen bir diyettir. Bu süreçte diyetin doğru uygulanması önemlidir ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tarçınlı su diyeti ya da limonlu su diyeti olarak da uygulanabilen su orucunda dikkat edilmesi gereken etmenler şunlar olarak karşımıza çıkmaktadır:

İlk gün

Orucun ilk günü vücudu alıştırabilmek için pişmemiş, ham sebze ve meyveler tüketilir. İlk günün akşamı ise bağırsaklarda biriken toksinleri atabilmek ve bağırsakları temizleyebilmek için 1 litre ılık suya 1 tatlı kaşığı ingiliz karbonatı atılır, bir süre beklenir ve sonrasında bu karışım tüketilir.

İkinci gün

Diyetin ikinci gününde 1litre ılık suya 2 adet limon sıkılır ve 2 – 3 kaşık da doğal bal eklenir. Bu karışım, güne başlamadan önce tüketilmelidir. Sonrasında gün içerisinde her saat başı bir bardak su içmeye devam edilir.

Üçüncü gün

Artık vücut diyete tamamen ayak uydurmaya başlamıştır. Bugünden itibaren her sabah güne başlamadan önce ikinci günde hazırladığınız karışımın aynısından tüketiyorsunuz. Yine her saat 1 bardak su içerek günü geçiriyorsunuz.

Dördüncü gün

Üçüncü günden farklı olarak dördüncü günde aynı birinci günde olduğu gibi ingiliz karbonatı ve ılık su karışımı tüketilerek bağırsaklar temizlenmelidir.

Oruç süresinin devamında herhangi bir sağlık problemi ortaya çıkarsa hemen bir uzmana başvurulmalıdır.