  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karpuz yiyenler dilim dilim alıyor ama yeni fiyatı gündeme oturdu: 15 liraya kadar düştü İspanya ve Fransayı örnek gösterdi: Filoya yeni nesil uçaklar: AJet’in gücüne güç katan katılım Bakan Ersoy, Rusya'nın yeni büyükelçisini ağırladı... Bu bilgiyi kimse bilmiyor... Hızlı kilo verdiren formül: Ekmek yerine yoğurt ve peynir gibi gıdaları tabağınıza koyun Bir dilim baklavanın fiyatı şok etti: 'Fiyat algımı kaybettim' Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...' Hamaney cephesinden çok sert çıkış: Füze yağmuruyla cevap verilecek! Yıllık 15 milyon euroyu!.. Hakan Safi'ye soğuk duş! Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti Transfer bombacısı Leao'yu açıkladı! Bakalım olacak mı, yoksa yılan hikayesi mi olacak!
Gezi
6
Yeniakit Publisher
Filoya yeni nesil uçaklar: AJet’in gücüne güç katan katılım
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Filoya yeni nesil uçaklar: AJet’in gücüne güç katan katılım

Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alan AJet, filosuna son 10 gün içerisinde 4 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı katarak gücüne güç kattı.

#1
Foto - Filoya yeni nesil uçaklar: AJet’in gücüne güç katan katılım

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu yeni nesil ve çevreci uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. AJet, son 10 gün içerisinde 4 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı filosuna kattı.

#2
Foto - Filoya yeni nesil uçaklar: AJet’in gücüne güç katan katılım

AJET FİLOSUNA 10 AYDA 28 YENİ UÇAK DAHİL OLDU: TC-OHZ, TC-OHO, TC-VFA ve TC-VFC kuyruk tescilli fabrika çıkışlı uçaklar; teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından ABD’nin Seattle kentinden Türkiye’ye getirildi. Böylece son 10 günlük süreçte AJet filosuna 4 yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha dahil oldu.

#3
Foto - Filoya yeni nesil uçaklar: AJet’in gücüne güç katan katılım

Koltuk montajları ve kabin donanımları tamamlanan uçakların bir bölümü tarifeli seferlerde hizmet vermeye başladı. Yeni teslimatlarla, Ağustos 2025’ten bu yana AJet filosuna katılan fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçak sayısı 28’e ulaştı.

#4
Foto - Filoya yeni nesil uçaklar: AJet’in gücüne güç katan katılım

AJET YENİ NESİL UÇAKLARLA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR: AJet, 2026 yılı boyunca yeni Boeing ve Airbus uçaklarını filosuna katmayı sürdürecek. Filonun gençleşmesine yönelik yatırımlar kapsamında, yılsonunda AJet filosunun yüzde 76’sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.

#5
Foto - Filoya yeni nesil uçaklar: AJet’in gücüne güç katan katılım

Yakıt verimliliği, operasyonel performansı ve çevresel sürdürülebilirlik avantajlarıyla öne çıkan yeni nesil uçaklar, AJet’in misafirlerine daha konforlu ve verimli bir seyahat deneyimi sunmasına katkı sağlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
Gündem

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı.
Elinden tuttukları kızı da yalanlarına ortak ettiler
Gündem

Elinden tuttukları kızı da yalanlarına ortak ettiler

CHP'de korsan başkan Özgür Özel'in elinden tuttuğu merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in baba acısı..
Altın yatırımcılarını yıkan haber
Ekonomi

Altın yatırımcılarını yıkan haber

Almanya merkezli finans devi Commerzbank, değerli metallere yönelik fiyat tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Alman bankası, özellikle sana..
Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi
Gündem

Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi

Mahkeme kararı ile CHP’nin Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik CHP içerisindeki tepkilere Aleviler de katıldı. Aleviler i..
Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu
Ekonomi

Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu

Bir sigara grubunda en ucuz sigara fiyatı 105 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 120 TL olarak belirlendi. Diğer tütün ve sigara gruplarının da..
CHP’li vekilden Karadeniz fıkrası gibi karar! "Selamı sabahı kesiyorum!"
Gündem

CHP’li vekilden Karadeniz fıkrası gibi karar! “Selamı sabahı kesiyorum!”

Bölge İdare Mahkemesi’nin mutlak butlan kararı sonrası CHP’nin içine düştüğü ikilik ve kargaşa ortama her geçen gün artarken CHP Rize Millet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23