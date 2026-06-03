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Yaşam Kendini rayların üzerine attı! Metro istasyonunda feci ölüm
Yaşam

Kendini rayların üzerine attı! Metro istasyonunda feci ölüm

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da Emre Ceylan, Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda perona yaklaşan trenin raylarına atladı. 33 yaşındaki Ceylan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul Şişli’deki Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı.

 

Ekipler seferber oldu

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde bulunan Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Ceylan, metro perona yolcu indirmek için yanaştığı sırada görgü tanıklarının iddiasına göre koşarak raylara atladı. Trenin altında kalan Ceylan için istasyona polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ceylan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri istasyonda güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Ceylan’ın üstünde kimliği, cep telefonu ve bir miktarda para bulundu. Olayın ardından metro seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, trenlerin Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda durmadan devam ettiği öğrenildi. İncelemelerin ardından metro seferleri normale döndü. Ceylan’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Emre Ceylan’ın 'Taksirle yaralama' suçundan kaydının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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