Su damlası tatlısı nasıl yapılır? Damla tatlısı tarifi, yapılışı

Şekliyle, sunumuyla ve tadıyla misafirlerinize ve sevdiklerinize gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz damla tatlı

Su Damla Tatlısı Tarifi

Malzemeler

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

100 gram margarin veya tuzsuz tereyağı

1/2 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

1 su bardağı kavrulmuş badem (ortasına batırmak için)

Bulamak İçin:

1su bardağıirmik

Şerbeti İçin:

3su bardağısu

1,5su bardağıtoz şeker

3damlalimonun suyu

Damla tatlısı nasıl yapılır?

Geniş bir karıştırma kasesine sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı ekleyip çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırın. Üzerine margarin veya oda ısısındaki tereyağını ekleyin. İrmiği ilave edin. Kabartma tozunun tamamını ilave edin. Unu da ileve edin ve eleyapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparın ve yuvarlayın. Hamuru tezgahta eliniz yardımıyla şerit haline getirin ve iki ucunu birleştirip damla şeklini verin. Damla şeklini verdiğiniz hamuru irmiğe bulayın. Hamurun ortasına bademleri yerleştirin. Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine damla tatlılarınızı aralıklarla yerleştirin ve önceden ısıtılmış 185 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkan tatlınızın üzerine hazırlayıp, soğuttuğunuz şerbeti gezdirin. Şerbeti çektikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin. Afiyet olsun