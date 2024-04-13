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Yaşam Su baskınında mahsur kalan araç böyle kurtarıldı
Yaşam

Su baskınında mahsur kalan araç böyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 18:45:00 -

Hakkari'de etkili olan sağanak sebebiyle bir araç suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araç vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok mahalledeki evler su altında kalırken, aracı ile birlikte yolda mahsur kalan sürücü ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Orman Mahallesinde etkili olan yağışlar nedeniyle yolda seyir halinde olan bir araç mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araç içerisindeki sürücü kurtarılırken, araç içinde biriken sular ise kovalarla tahliye edildi. Aracının o anlarını kayıt altına alan Ümit Bartın isimli öğretmen, “Bölgede günlerdir yoğun bir yağış var. Birçok köy ve mahalle sular altında kaldı. Bugün bende gezdiğim sırada bir aracın yolda biriken sular içinde mahsur kaldığını gördüm. Hemen yardımına koştuk. Aracın içinden sürücüyü çıkarttık ama aracın içi tamamen su dolmuştu. Biz de kovalarla aracın içinde biriken suları çıkarttık. Şükür kazasız belasız atlattık” dedi.

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