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Gündem ‘Şu arkamdaki kadın…’ İşte Arda'nın mahkemedeki ilk ifadesi
Gündem

‘Şu arkamdaki kadın…’ İşte Arda'nın mahkemedeki ilk ifadesi

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:03:00 - 2024-03-08 16:15:57
‘Şu arkamdaki kadın…’ İşte Arda'nın mahkemedeki ilk ifadesi

Futbolda büyük vurgun davasında Seçil Erzan hakim karşısına çıkarken, Arda Turan da mahkemede ifade verdi.

2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan, bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Erzan'ın yargılandığı davada zorla getirilme kararı olan Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera da müşteki sıfatıyla davaya katıldı.

Adliyeye ilk olarak Muslera gelirken akabinde ise Turan ve Belözoğlu geldi.

'Paramı alırsam şikayetçi olmayacağım'

Duruşmada ifade veren Arda Turan, parasını almak istediğini hatta parasını alması durumunda Erzan'dan şikayetçi olmayacağını belirtti.

Edinilen bilgiye göre Ada Turan ifadesinin devamında şunları söyledi:

Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı? Efendim ben parayı almak istiyorum, ben paramı alayım isterse ceza almasın. Paramı alayım ceza yatmasın.
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Hem kendi adıma hem de bu arkamdaki kadın (Seçil) adına çok üzgünüm. Kendisi çok başarılı bir bankacıydı. Terfi ettirilerek Levent şubeye müdür oldu. Hayatımda hiç faiz almadım. Seçil Erzan beni faiz olmadığına, fon olduğuna ikna etti.

Ben tamamıyla Denizbank'a güvenerek verdim. Seçil Erzan Denizbank şube müdürüdür. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu sorumludur.

Sahip çıkacaklardı şube müdürlerine. Ama suçludur demiyorum bakın. Denizbank şube müdürüne parayı verdim ben. Tehdit etmedim onu, hakaret etmedim 7.5 milyon dolar kaybettim.

Arda Turan, Fatih Terim sorusuna aynı cevabı verdi: Büyüğümüz kendisi, Hakan Ateş'i tanıyor o sebeple dahil oldu.

Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

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