Su ararken petrol buldular! Şaşkına çeviren görüntüler
Cezayir'de su arayan bir grup petrol buldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler dünya gündemine oturdu.
Cezayir'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
Çölde su arayan bir grup, petrol buldu. Ancak grup, petrol buldukları için sevinmek yerine su bulamadıkları için tepki gösterdi.
Petrolün fışkırdığı anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan grubun videosu kısa sürede 7 milyondan fazla görüntülendi.
Gündem
'Petrol var' deyince kimse inanmamıştı! 'Deli' denilen adamın başına talih kuşu kondu: Dev petrol rezervi