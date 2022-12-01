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Dünya Su ararken petrol buldular! Şaşkına çeviren görüntüler
Dünya

Su ararken petrol buldular! Şaşkına çeviren görüntüler

Cezayir'de su arayan bir grup petrol buldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler dünya gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 14:50:00 -

Cezayir'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Çölde su arayan bir grup, petrol buldu. Ancak grup, petrol buldukları için sevinmek yerine su bulamadıkları için tepki gösterdi.

Petrolün fışkırdığı anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan grubun videosu kısa sürede 7 milyondan fazla görüntülendi.

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