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'Şu anda Türkiye'ye dönmek istemiyorum'

Fransız ekibi LOSC Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik, "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Türkiye'den bir teklif almadım. Teklif alırsam da, şu anda Türkiye'ye gelmek istemiyorum" açıklamasını yaptı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:18
'Şu anda Türkiye'ye dönmek istemiyorum'

A Milli Futbol Takımı'nın ve Fransız ekibi LOSC Lille'in önemli oyuncularından Mehmet Zeki Çelik, milli takımın İsveç maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenman öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İsveç maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Zeki Çelik, grupta kalmak için bu maçı kazanmaları gerektiğini ve tek çarenin galibiyet olduğunu söyledi.

"İKİ TARAFTA DA OYNAMAK BENİ MUTLU EDİYOR"
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in performansı ile ilgili yorum yapan Çelik, "Takım için büyük bir özgüven oldu galibiyet almamız. Birçok galibiyet aldık. Takım çok özgüvenli, genç olmasına rağmen. Şu anda ikinci sıradayız. Çok iyi gidiyor, bizim için güzel bir şey. Çok mutluyum, çok huzurluyum. İki tarafta (Milli takım ve Lille) da oynamak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİME AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
Türkiye'deki derbilerin Avrupa'da da çok takip edildiğini kaydeden Zeki Çelik, "Türkiye'deki derbileri çok takip ediyorlar, bana hemen söylüyorlar izledik diye. Onlar da Türkiye ligini takip ediyor" açıklamasını yaptı.

Zeki Çelik son olarak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek, "Ondan sonrasını göreceğiz. Türkiye'den bir teklif almadım. Teklif alırsam da, şu anda Türkiye'ye gelmek istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:18
  1. mehme zeki çelik

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