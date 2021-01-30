Şimdiye kadar kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye’ye ilk parti CoronaVac aşıları 2020 Aralık ayının son günlerinde geldi. Getirilen aşıların 14 günlük test süreci sona erdikten sonra 13 Ocak’ta CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak Perşembe günü ise sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Peki, kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Şu anda hangi yaş grubu aşılanıyor mu? Aşılananların sayısı kaç oldu?

14 Ocak’ta sağlık çalışanların aşılanmasına başlamasının ardından bakım evlerinde kalanlar ile çalışanlar aşılanmaya başladı. Öncelikle 90 yaş ve üstü ardından da 85 yaş üstü evlerinde aşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ocak’ta 75 yaş üstü vatandaşların randevu alarak aşı yaptırmaya başlayacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü aşılama işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Türkiye’de 30 Ocak Cumartesi günü 17.16 itibariyle 1.959.070 kişi aşılandı.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.