"Şu ana kadar 525 dev baraj yaptık"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Kanal Edirne'nin şu anda yüzde 95'i bitti. Bir köprü ve 100 metrelik alan kaldı. Onu da bu sene bitiriyoruz. Temmuz ayında hepsi bitmiş olacak. Eylül, ekim ayındaki taşkınlara hazır hale getirilecek." dedi.

Bakan Eroğlu, açılış ve temel atma törenleri için geldiği Tekirdağ'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de yaşanan su baskınlarının ve dere taşkınlarının Kanal Edirne ile son bulacağını söyledi.

Dere ıslah çalışmalarına Edirne'nin yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli'de de devam ettiklerini dile getiren Bakan Eroğlu, "Kanal Edirne'nin şu anda yüzde 95'i bitti. Bir köprü ve 100 metrelik alan kaldı. Onu da bu sene bitiriyoruz. Temmuz ayında hepsi bitmiş olacak. Eylül, ekim ayındaki taşkınlara hazır hale getirilecek. Biz sadece Kanal Edirne değil pek çok dereyi ıslah ediyoruz. Tekirdağ'da 57 derenin ıslahını yaptık. Hala inşaat devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 250 civarında derenin ıslahını yapmış bulunuyoruz. Ergene'deki ıslahların da yüzde 96'sını bitirdik. Sonuna az kaldı." diye konuştu.

Eroğlu; Meriç ve Tunca nehirlerinde yapılan ıslah çalışmalarıyla taşkın sularının Edirne'nin alt kısımlarına aktarılacağını belirterek, özellikle Edirne'de çok büyük taşkınlar olduğunu anımsattı.

Gerek Meriç Nehri'nde gerekse Tunca Nehri'nde büyük ıslah çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, "Meriç ve Tunca nehir yatakları taşkın olduğunda suyu taşıyamıyordu. Garaj civarından yeni bir kanal açarak 7 bin 800 metre uzunluğunda kanalla fazla suları buradan Edirne'nin alt kısmına aktaracağız ve bu da taşkınların azalmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"EDİRNE TURİZM CENNETİ HALİNE GELECEK"

"Kanal Edirne Projesi"nin taşkınların yanı sıra şehirdeki turizmi de hareketlendireceğini anlatan Eroğlu, projenin 7 bin 700 metresinin bittiğini, 100 metre kaldığını aktardı.

Bakan Eroğlu, vatandaşların kanalın üzerine 5 köprü talep ettiğine, bunların da 4'ünü bitirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir tane köprünün de inşaatı yapılıyor. O kanal hem taşkınları önleyecek hem de yan tarafında çok güzel bir mesire alanı olacak. Edirne'nin nefes alacağı muhteşem bir mekan, turizm cenneti haline gelecek. Ayrıca karşıdaki arazileri sulayacak. İnşallah temmuz ayında kanalın açılması, köprünün inşaatı bitecek. Bu yıl içerisinde kanalımıza su vermeye başlayacağız. Bu taşkın mevsiminde muhtemelen artık kış aylarında ekim, kasım, aralık aylarında buradan suyu verme imkanımız olacak. Bu daha önce projelerde olmayan, bizim yerinde giderek ekiplerle birlikte düşündüğümüz büyük bir projeydi. Hayırlı olmasını diliyorum"

"ŞU ANA KADAR 525 DEV BARAJ YAPTIK"

Ergene Nehri'ni temizleme çalışmalarında da sona gelindiğine işaret eden Eroğlu, "Ergene ve yan kollarındaki ıslahları da bitireceğiz. Trakya'da çok büyük çalışma yapıyoruz. Ergene projesinde Allah nasip ederse bu sene yüzde 80'ini önümüzdeki yıl da yüzde 100'ünü tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yarı kurak bir iklim bölgesinde olduğunu ve depolama yapmadan yazın su vermenin mümkün olmadığını anlatan Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yağışlar kışın ve ilkbaharda yağıyor. Yaz aylarında yağış olmuyor. Su ihtiyacı da yazın ortaya çıkıyor çünkü kışın sulama yok, yazın sulama var. Depolama yapmadan yazın su vermek mümkün değil. İçme suyu, sanayi suyu ve sulama suyu. Bunun için şu ana kadar 525 dev baraj yaptık. Ayrıca bin tane gölet yaparak bir rekora imza attık. Baraj inşaatlarında ilk 3'e giren bir ülkeyiz. Kendi öz kaynağımız, kendi mühendisimiz, kendi müteahhidimiz ve kendi projemizle dünyanın en yüksek barajlarını yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en yüksek barajı Deriner Barajı'dır. Ondan sonra Yusufeli Barajı da ondan daha yüksek olacak."