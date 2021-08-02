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Aktüel Su altındaki emektar vapur, müsilajdan kurtarıldı
Aktüel

Su altındaki emektar vapur, müsilajdan kurtarıldı

Kocaeli'de 8 yıl önce su altı canlılığını artırmak ve dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla batırılan "İnönü" vapuru, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajdan (deniz salyası) temizlenerek eski günlerine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 17:44:00 -
Su altındaki emektar vapur, müsilajdan kurtarıldı

Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) ile Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü'nden 4'ü tüplü, 4'ü serbest dalıcıdan oluşan 8 kişilik dalgıç ekibi, İnönü vapuruna dalış gerçekleştirdi.

KARSAD ekibinin yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirdiği dalışta müsilajın çevresini adeta sis tabakası gibi sardığı, canlılığın kalmadığı gözlenen emektar vapurun, son yapılan dalışta deniz canlılarına yeniden mesken olduğu kaydedildi.

"Gözlemlediğimiz kadarıyla müsilaj etkisini yitirdi"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde olduğu gibi İzmit Körfezi'nde yaşanan müsilaj sorununun mayıs ve haziranda yoğun şekilde hissedildiğini, 6 Haziran itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önderliğinde, Marmara Belediyeler Birliğinin koordinasyonunda Marmara Denizi Eylem Planı'na başlandığını anımsattı.

KARSAD'ın daha önce aldığı görüntülerde İnönü vapurunun tamamının müsilajla kaplı olduğunu hatırlatan Önem, şöyle devam etti:

"Aradan 2 ay kadar bir süre geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Körfezi'nde yaklaşık 700 metreküp müsilaj temizliği yaptık. Havadan tespit ettiğimiz müsilajı deniz süpürgelerimizle topladık. 'Suyun altı ne durumda?’ sorusu herkesin merak ettiği bir konuydu. İnönü vapuru, yaklaşık 24 metre suyun altında. Çevresindeki son duruma, 'Müsilaj var mı, yok mu?', ona bakılacak. Gözlemlediğimiz kadarıyla müsilaj etkisini yitirdi. Müsilaj olmamasına rağmen alınan önlemler ve bundan sonra yapılacak çalışmalar durmayacak çünkü hazırlanan 22 maddelik Eylem Planı'ndaki çalışmalar devam ediyor."

"Süper bir görüş açısı var"

Karamürsel Belediyesi güreşçisi, KARSAD dalgıç asistanı Erkan Ertan da su altında karşılaştığı manzaranın sevindirici olduğunu dile getirerek, "Süper bir görüş açısı var. Tüm dalıcıları bekliyoruz. Yaklaşık 2 ay önce adeta müsilaj yoğunluğunun içinden geçiyorduk, şu an daldığımızda müsilaja rastlamadık. Önceki dalışımızda canlılık yoktu, bugün büyük eşkinalar, istavrit sürüleri, deniz canlılarıyla karşılaştık. Bu da bizim için ayrı sevindirici haber oldu." diye konuştu.

Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Karabulut da yaklaşık 15-20 gündür suyun altındaki değişimi gözlemlediklerini belirterek, "Temizlenmiş, müsilaj tamamen ortadan kalkmış diyebiliriz. Suyun altındaki canlılık açıkçası bizi çok sevindirdi. Yapılan tüm çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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