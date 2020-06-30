Su aboneliği nasıl yapılır? Su aboneliği için ne istiyorlar?

Su aboneliği başvurusunda bulunmak isteyenler, TC kimlik no ve e-Devlet şifresi ile beraber, e-Devlet'in resmi internet sitesine girerek başvuruda bulunabilirler. Online siteye girilmesinin ardından, sırayla başvuru formu, başvuru onayı ve başvuru sonucu ile işlemlerini tamamlayabilirler.

Konut aboneliği için gerekli belgeler

T.C. Kimlik Belgesi

Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

120 TL Teminat Bedeli

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı veya Yapıt Kayıt Belgesi

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra ise ; Yapı İskan Belgesi

Konut aboneliği ücreti

209 TL Su İştirak Bedeli

166,41 TL Kanal İştirak Bedeli

İşyeri aboneliği için gerekli belgeler

T.C. Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Mukavele aşamasında 322,2 TL Teminat Bedeli (ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ; Yapı İskan Belgesi

İşyeri su aboneliği ücreti

209 TL Su İştirak Bedeli

Metrekareye göre değişen Kanal İştirak Bedeli

NOT : Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) alınmamış yapılara “İş Bitirme” Belgesi”nin VEYA Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçici ferdi konut - iş yeri aboneliği yapılır.

Su aboneliği nasıl iptal edilir?

Su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi İSKİ web sitemizden ve ALO 185 Çağrı Merkezimizden de yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler :

Konut :

1) T.C. Kimlik Belgesi

2) Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

İş Yeri :

1) T.C. Kimlik Belgesi

2) Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

3) Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.