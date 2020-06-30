Su aboneliği nasıl yapılır? Su aboneliği için ne istiyorlar?
Su aboneliği nasıl iptal edilir? İster yeni bir ev alınsın isterse kiralık bir daire tutulsun su aboneliği yapılacaktır hiç kuşkusuz. Önceleri su abonelikleri tam bir çele idi. Türkiye’nin son yıllarda kamu hizmetlerine ulaşmada internet üzerinden e uygulamaya geçmesi vatandaşların hizmete ulaşmadaki bugün git yarın gel mantığını da ortadan kaldırdı. Kamu hizmetlerinin neredeyse pek çoğunu artık e devlet üzerinden yapmak mümkün. Peki suya abone olacaklar ya da su aboneliğini iptal edecekler için su aboneliği nasıl yapılır? Su aboneliği için ne istiyorlar? Su aboneliği nasıl iptal edilir, istenen belgeler neler? İşte detaylar.
Su aboneliği başvurusunda bulunmak isteyenler, TC kimlik no ve e-Devlet şifresi ile beraber, e-Devlet'in resmi internet sitesine girerek başvuruda bulunabilirler. Online siteye girilmesinin ardından, sırayla başvuru formu, başvuru onayı ve başvuru sonucu ile işlemlerini tamamlayabilirler.
Konut aboneliği için gerekli belgeler
T.C. Kimlik Belgesi
Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
120 TL Teminat Bedeli
Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.
Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı veya Yapıt Kayıt Belgesi
Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra ise ; Yapı İskan Belgesi
Konut aboneliği ücreti
209 TL Su İştirak Bedeli
166,41 TL Kanal İştirak Bedeli
İşyeri aboneliği için gerekli belgeler
T.C. Kimlik Belgesi
Vergi Numarası
İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
Mukavele aşamasında 322,2 TL Teminat Bedeli (ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)
Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı.
Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı
Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ; Yapı İskan Belgesi
İşyeri su aboneliği ücreti
209 TL Su İştirak Bedeli
Metrekareye göre değişen Kanal İştirak Bedeli
NOT : Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) alınmamış yapılara “İş Bitirme” Belgesi”nin VEYA Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçici ferdi konut - iş yeri aboneliği yapılır.
Su aboneliği nasıl iptal edilir?
Su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi İSKİ web sitemizden ve ALO 185 Çağrı Merkezimizden de yapılabilmektedir.
Gerekli Belgeler :
Konut :
1) T.C. Kimlik Belgesi
2) Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti
İş Yeri :
1) T.C. Kimlik Belgesi
2) Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti
3) Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.