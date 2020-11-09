Su-57 detayı bomba etkisi yaptı! Rusya’dan 2021 hazırlığı
Rusya, Suriye'deki yapılacak testlerin ardından yılsonuna kadar Su-57 hayalet avcı uçağı alacağını duyurdu. Testlerin Suriye’de olması dünya basınını yakından ilgilendirdi.
Rusya Savunma endüstrisinden bir kaynak Pazartesi günü TASS'a verdiği demeçte, Rusya Savunma Bakanlığı'nın seri üretilen, ilk beşinci nesil savaş uçağını Aralık ayında alacağını duyurdu.
Kaynak, "Savunma Bakanlığı, bu yılın Aralık ayındaki tek askeri üretim gününde ilk aşama motorlu ilk seri üretilen Su-57'yi alacak. 2021'de bu tür dört uçak daha alacak" dedi.
Kaynak, yeni avcı uçağının teslimat oranının sonunda yılda 15 uçağa çıkacağını söyledi.
Yapılan açıklamalarda, "Sonuç olarak, 2019'da 76 Su-57 ile 2028 arasında imzalanan sözleşme kesinlikle zamanında tamamlanacak" dendi.
Kaynak, ikinci aşama motorlu Su-57 savaşçılarının teslimatlarının 2022'de başlayacağını söyledi.
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