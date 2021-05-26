Su-35 savaş uçağını kullanan Rus pilot haritayla gündem oldu! Flaş Türkiye detayı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları Tu-22M3'leri ilk kez Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne indirmesiyle başlayan çıkarma, yayınlanan yeni görüntüyle hiç kimsenin tahmin edemeyeceği boyuta ulaştı.

Suriye savaşına Eylül 2015'te doğrudan dahil olan Rusya, Hmeymim ve Tartus üslerine yerleştikten sonra Ortadoğu için en kritik adımını attı, uzun menzilli Tupolev Tu-22M3'ler Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'ye teker koydu.

Hmeymim'e ilk kez inen Tu-22M3'lerin görüntülerini resmi televizyonu Zvezda'dan yayımlayan Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman jetlerinin Akdeniz üzerinde bir dizi tatbikata katılacağını da açıkladı.

Söz konusu açıklamadan bir gün sonra Tupolev Tu-22M3'ler Hmeymim'den kalkış yaptı, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın avia.pro internet sitesi savaş uçaklarının İsrail kıyılarında uçup Tel Aviv yönetimine gözdağı verdiğini yazdı.

Aniden batıya döndü

Habere göre, güney yönündeki İsrail kıyılarından keskin bir manevra yapan Rus bombardıman jetleri yönünü batıya çevirdi, Akdeniz'deki NATO deniz üslerinin üstünden geçip İtalya açıklarına kadar uçtu.

Rus Savunma Bakanlığı, üç Tupolev Tu-22M3'e yine Hmeymim'den kalkış yapan Su-35 savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu. Zvezda'nın yayınladığı yeni tatbikat görüntülerinde ise bir ayrıntı özellikle dikkat çekiciydi.

Resmi televizyon: Ellerinde harita var, bölge yeni

Resmi televizyon Zvezda'daki haber, muhabirin Tu-22M3'ün havalandığı pistten anons yapmasıyla başlıyor. Ardından savaş uçağının kokpitinden alınan kayıt ekrana yansıtılıyor.

Kokpitteki Rus savaş pilotu elindeki Akdeniz haritasını inceliyor, haritada Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Girit Adası net şekilde görünüyor. Zvezda, "Pilotlar coğrafi haritaya sahip, bölge onlar için hala yeni" ifadesini kullanıyor.

Tupolev Tu-22M3 mürettebatının komutanı Andrey, pilotların benzersiz bir tecrübe yaşadığını ve uçakların teknolojisinin Akdeniz'in sıcak havasında bir kez daha başarılı bir şekilde test edildiğini söyledi.

İran'dan havalanıp Suriye'deki hedefleri vurmuşlardı

Beşar Esad rejiminin arkasında duran Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz yaz mevsiminde yapılan anlaşmayla Hmeymim Hava Üssü etrafındaki kara ve deniz alanını Moskova'nın kontrolüne almıştı.

Hmeymim'e yeni pistlerin eklenmesini de içeren anlaşma, yaklaşık bir yıl sonra hayata geçti. Akdeniz kıyısındaki üsse inen uzun menzilli Tupolev Tu-22M3'ler, tatbikatların ardından Rusya'ya geri dönecek.

Hmeymim'e iniş yapan Tu-22M3'ler, bundan tam beş yıl önce İran'dan havalanıp Suriye'de hava saldırıları düzenlemiş, Moskova DEAŞ ve El Nusra hedeflerinin vurulduğunu açıklamıştı.

Tupolev-22, Rusya'nın 1960'lı yıllardan beri kullandığı ve düzenli olarak geliştirdiği, nükleer başlık da takılabilen uzun menzilli bir bombardıman uçağı. Jetlerin menzili, 5 bin 100 kilometreyi buluyor.

Karadeniz'de füzeler ateşlendi

ABD ve NATO ile neredeyse dünyanın her noktasında karşı karşıya gelen Rusya, geçtiğimiz ay tansiyonun zirveye ulaştığı Karadeniz'de ise yeni füze denemelerine girişti.

Amiral Grigorovich savaş gemisinden Shtil uçaksavar füzeleri ateşlendi, Rus ordusu Karadeniz Filosu'nun tatbikatında gemisavar füze sistemleri 'Bal' ve 'Utes'in de devreye girdiğini açıkladı.

Resmi açıklamaya göre, yaklaşık 30 savaş gemisinin katıldığı gövde gösterisinde Karadeniz'in bir bölümü gemi ve hava trafiğine kapatıldı. Rus medyası ise, yine Karadeniz'e ilişkin çarpıcı bir habere yer verdi.

ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-52'nin Kırım semalarında uçtuğunu yazan yerel medya, Pentagon'un yarımadaya konuşlandırılan S-400 füze savunma sisteminin önünde bir provokasyona giriştiğini savundu.

Rusya, Nisan ayı başında el koyduğu Kırım ile Ukrayna sınırına 100 bin kişilik bir ordu yığmış, donanma filolarının kaydırıldığı Karadeniz'de çıkacak bir savaşın korkusu tüm dünyayı sarmıştı.

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndereceğini duyurmasıyla Moskova Batılı ülkeler ve NATO'yu tehdit etmiş, Karadeniz'de onlarca savaş uçağı ve savaş gemisinin katılımıyla yakın tarihin en büyük tatbikatına imza atmıştı.