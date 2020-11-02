SU-25 savaş uçağı vuruldu
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını düşürdüklerini duyurdu.
Azerbaycan, işgal altındaki bölgelere yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında büyük ilerleme katetti. Ermeni kuvvetleri Azerbaycan ordularına karşılık vermeye çalışırken daha fazla zaiyat veriyor, çareyi kayıp vermemek için kaçmakta buluyor.
Su-25 düşürüldü
Azerbaycan ordusu Ermeni hava kuvvetlerine bağlı SU-25 tipi bir savaş uçağının önleyici sistemler vasıtasıyla düşürüldüğünü açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zangilan bölgesinde Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.
MSB'den açıklama
MSB'den konuya ilişkin açıklama yaıldı: "Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü."
İşgalciler geri çekiliyor
Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.