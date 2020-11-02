  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya SU-25 savaş uçağı vuruldu
Dünya

SU-25 savaş uçağı vuruldu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:08:00 - 2020-11-02 10:41:52
SU-25 savaş uçağı vuruldu

Azerbaycan, işgal altındaki bölgelere yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında büyük ilerleme katetti. Ermeni kuvvetleri Azerbaycan ordularına karşılık vermeye çalışırken daha fazla zaiyat veriyor, çareyi kayıp vermemek için kaçmakta buluyor.

Su-25 düşürüldü

Azerbaycan ordusu Ermeni hava kuvvetlerine bağlı SU-25 tipi bir savaş uçağının önleyici sistemler vasıtasıyla düşürüldüğünü açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zangilan bölgesinde Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

MSB'den açıklama

MSB'den konuya ilişkin açıklama yaıldı: "Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü."

İşgalciler geri çekiliyor

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu hesaplar niye hep ahirete kalıyor?
Gündem

Bu hesaplar niye hep ahirete kalıyor?

Hasan Karakaya'nın, “Size kimse ‘abi’ demeyecek” ifadeleriyle hikayesini anlattığı o günkü İmam Hatip öğrencisi, bugünkü gazetemiz yazarı Ha..
Nereden nereye! Davutoğlu açıkladı: 9 Kasım'da paylaşacağım
Siyaset

Nereden nereye! Davutoğlu açıkladı: 9 Kasım'da paylaşacağım

Başkanlık Sistemi'nin zaruret olduğunu ve gelecek nesiller için Başkanlık Sistemi'nin daha iyi bir form olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Ge..
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan ad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay