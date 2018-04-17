"Sturtup Challenge"da geri sayım

Perakende sektörünü yeniden şekillendirmeye yönelik inovatif fikir ve uygulamaları hayata geçirmek üzere Türkiye’deki girişimcilerle başlatılan “MediaMarkt Startup Challenge” başvuruları 20 Nisan tarihine kadar devam edecek. Başvuruların değerlendirilerek, kriterlere en uygun görülen 10 girişim, 7 Mayıs’ta gerçekleşecek MediaMarkt Startup Challenge Day kapsamında sunum yapacak ve seçilen 3 girişim ödüllendirilecek.