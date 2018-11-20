Stüdyo buz kesti… Bir anda yığılıp kaldı

Eskişehir'de, yerel televizyon kanalında spor programı sunan Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında kalp krizi geçirdi.

Yerel bir televizyon kanalında spor programı sunan Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında bir an duraksadı ve başını masanın üzerine koydu. Diğer yorumcunun durumu farkederek, Oytan'n yanına gitmeye çalıştığı sırada Oytan dengesini kaybederek, oturduğu sandalyeden düştü. 10 gün önce kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takıldığı öğrenilen Şükrü Oytan, televizyon kanalına çağrılan ambulansla özel bir hasteneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Oytan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan açıklmada ise, "Şükrü Oytan hocamıza 10 gün önce kalbinde ritim bozukluğu tanısıyla kalp pili takılmıştı. Bugün yaptığı program esnasında rahatsızlanıp kısa süreli baygınlık geçiren Şükrü hocamız acil olarak hastaneye kaldırılmıştır. Doktorları Şükrü hocamızın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Şükrü Oytan hocamıza ailesine ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.