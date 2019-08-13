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STSO sevgi evlerinde bulunan çocukları sevindirdi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) kurban bayramında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde bulunan kimsesiz çocukları özel bir AVM’ye götürerek, gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

13 Ağustos 2019 Salı 10:51
STSO sevgi evlerinde bulunan çocukları sevindirdi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) kurban bayramında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde bulunan kimsesiz çocukları özel bir AVM’ye götürerek, gönüllerince eğlenmelerini sağladı.


Çocuklar önce alışveriş merkezinde bulunan sinema bölümünde film izledi. Filmden sonra çocuklarla öğle yemeği yiyen Siirt Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler alarak, sevinçlerine ortak oldu. STSO Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, "Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak oda başkanımız Güven Kuzu’nun öncülüğünde kurban bayramında Sevgi evlerinde kalan kimsesiz yavrularımızla bir araya gelerek sinema, oyun alanlarına ve onlara ufakta olsa hediye aldık ve onları mutlu etmenin hazzını hep birlikte yaşadık. Sevgi evlerinde kalan çocuklar hepimizin çocukları, hep birlikte bu çocuklarımıza sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.


Sevgi evleri yetkilileri böyle anlamlı bir günde kendilerini unutmayan başta STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu ve üyelerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:51
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