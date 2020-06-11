  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

STSO Başkan Kuzu: "Nefes kredisine kamu bankaları da dahil edildi"

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, nefes kredisi projesine Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank’ın da dahil edildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:50:10 -
STSO Başkan Kuzu: "Nefes kredisine kamu bankaları da dahil edildi"

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, nefes kredisi projesine Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank’ın da dahil edildiğini belirtti.


Üyelerin nefes kredisi imkanından faydalanabilmeleri için gerekli tüm kaynakları açtıklarını belirten Başkan Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde, 3 bankayla daha protokol imzaladıklarını söyledi. Başkanı Kuzu, "Bugün itibarıyla, protokol imzaladığımız kamu bankalarımızdan Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank da nefes kredisi projemize dahil olmuşlardır. Odamıza kayıtlı üyelerimizden, gerekli şartları sağlayan işletmelerimiz, kamu bankalarımızdan da kredi kullanabileceklerdir. Siirt TSO olarak üyelerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Kamu bankaları tarafından da başlatılan nefes kredisinin üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.


Başkan Kuzu, üyelerin salgın sürecini en az zararla atlatmaları için ellerinden gelen katkıyı Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak sağladıklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı