Stresli çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir?

Bilhassa okul çağındaki çocuklarda stres, kaygı, korgu sıkça rastlanır. Erken dönemlerde stresin üstesinden gelinmezse yetişkinlikte de sıkıntı yaşanabilir.

Çocuğunuzun stresini azaltmak için korkularının üstüne gitmesini sağlayın, içerisinde rekabet olmayan etkinliklere katılmasını teşvik edin, sınavlarından iyi not alması için onu korkutmayın ve en önemlisi her zaman yanında olduğunuzu ona hissettirin.