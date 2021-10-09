Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Stres, vücudumuzun bize verdiği bir tepkidir. Kısacası üzerimizde hissettiğimiz baskı ve gerginliktir.
Stres, vücudumuzun bize verdiği bir tepkidir. Kısacası üzerimizde hissettiğimiz baskı ve gerginliktir. Hayatımızın bir döneminde herkes stres yaşar önemli olan yaşadığınız bu stresin yoğunluğu ve süresidir. Yoğunluk ve süre uzadığında yaşam kalitemiz düşer. Dünyada ve ülkemizde içinde bulunduğumuz çağ nedeniyle stres hayatımızda kaçınılmaz hale geldi. Çevrenizde gelişen olaylar stresin ana kaynağı değildir. Aslında olan olaylara verdiğiniz tepkidir. Stres her zaman zararlı değildir çünkü bizi olgunlaştırır. Önemli olan stresle nasıl başa çıkabilmenizdir.
Stresin belirtileri nelerdir?
- Zihin karışıklığı
- Karar vermekte zorlanma
- Olumsuz düşünceler
- Konsantrasyon eksikliği
- Dikkat azalması
- Unutkanlık
- Uyku düzeninde bozukluk
- Baş ağrısı
- Sese karşı duyarlılığın artması
- Mide ağrısı
- Bitkinlik hissi
- Aşırı yemek yeme ya da iştah kaybı
- Huzursuzluk ve gerginlik
- Ani öfke patlamaları
- Kişinin kendini yetersiz ve değersiz hissetmesi
- Güven duygusunun azalması
- Sigaraya başlamak
- Alkol kullanmak
Bu durumda en etkili şekilde stresle nasıl başa çıkabiliriz. İşte size etkili ipuçları
- Öncelikle sorunlarınızı çözmek için uzmanından destek almayı ihmal etmeyiz.
- Bazı durumların stres yaratacağı kabul edilmelidir.
- Spor yapın
- Beslenmenize dikkat edin
- Kafein ve alkol tüketmeyin
- Müzik dinleyin
- İşlerinizin planını önceden yapın
- Yapmaktan hoşlanmadığınız aktiviteleri yapmayın
- Yoğun trafikte kalmamaya özen gösterin
- Telefon görüşmelerinizi kısa tutun
- Hobiler edinin
- Sizi rahatsız eden yerden uzaklaşın
- Rahatsız olduğunuz kişi varsa onunla bu konuyu konuşun