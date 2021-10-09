Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Stres, vücudumuzun bize verdiği bir tepkidir. Kısacası üzerimizde hissettiğimiz baskı ve gerginliktir. Hayatımızın bir döneminde herkes stres yaşar önemli olan yaşadığınız bu stresin yoğunluğu ve süresidir. Yoğunluk ve süre uzadığında yaşam kalitemiz düşer. Dünyada ve ülkemizde içinde bulunduğumuz çağ nedeniyle stres hayatımızda kaçınılmaz hale geldi. Çevrenizde gelişen olaylar stresin ana kaynağı değildir. Aslında olan olaylara verdiğiniz tepkidir. Stres her zaman zararlı değildir çünkü bizi olgunlaştırır. Önemli olan stresle nasıl başa çıkabilmenizdir.

Stresin belirtileri nelerdir?

Zihin karışıklığı

Karar vermekte zorlanma

Olumsuz düşünceler

Konsantrasyon eksikliği

Dikkat azalması

Unutkanlık

Uyku düzeninde bozukluk

Baş ağrısı

Sese karşı duyarlılığın artması

Mide ağrısı

Bitkinlik hissi

Aşırı yemek yeme ya da iştah kaybı

Huzursuzluk ve gerginlik

Ani öfke patlamaları

Kişinin kendini yetersiz ve değersiz hissetmesi

Güven duygusunun azalması

Sigaraya başlamak

Alkol kullanmak

Bu durumda en etkili şekilde stresle nasıl başa çıkabiliriz. İşte size etkili ipuçları