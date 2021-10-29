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Kadın - Aile Stresle başa çıkma yolları
Kadın - Aile

Stresle başa çıkma yolları

İçinde bulunduğumuz çağın gerekleri nedeniyle stres hayatımızda kaçınılmaz hale gelmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 00:13:00 - 2021-10-29 00:18:16
Stresle başa çıkma yolları

İçinde bulunduğumuz çağın gerekleri nedeniyle stres hayatımızda kaçınılmaz hale gelmeye başladı. Bu nedenle stres ile başa çıkma yöntemlerini bilmemiz, zaman zaman kendimize hatırlatmamız önemlidir. Stresin neden olduğu kaynaklarının iyi bir şekilde tespit edip olumsuz etkilerini mümkün olduğu kadar günlük hayatımızın içinden uzak tutmaya çalışmalıyız.

Stresle baş etmede kullanılan etkili yollar

-Uyku Düzeni Oluşturun  

-Yeterli Miktarda Su İçin 

-Aromatik Yağlar Kullanın  

-Bitki Çaylarından Faydalanın 

-Soğuk veya Sıcak Su Torbası Uygulayın  

-Masaj Yapın 

-Nefes Egzersizlerine Başvurun

-Ilık Duş Alın 

-Ortam Işığını Düzenleyin 

-Gürültüyü Azaltın 

-Yemek Seçimlerinize Dikkat Edin

-Açık Hava, Gün Işığı ve Egzersizi İhmal Etmeyin 

-Stresle Baş Etmeye Çalışın 

 

 

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