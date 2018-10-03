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Stres, uykusuzluk ve hafıza kaybının sebebi

Uykusuzluk hiç de sıradan bir olay değil. Princeton Üniversitesi'nden Dr. Elizabeth Gould ve grubunun yaptığı araştırmalar uykusuzluğun beyinde hafıza/bellek oluşumundan sorumlu hipokampüs bölgesini etkiliyor. Ve yeni sinir hücresi oluşumunu yavaşlatıyor. Bu etkinin sebebi ise bir stres hormonu..

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:06
Stres, uykusuzluk ve hafıza kaybının sebebi


Uykusuzluk dolayısıyla yüksek seviyelere tırmanan stres hormonu hafıza genişlemesi için gerekli olan beyin hücresi yapımını engelliyor. Normal uyku düzenine dönüşten sonra bile, beynin toparlanması ve sinir hücresi oluşumunun normal seyrine ulaşabilmesi için iki hafta geçmesi gerekiyor.
Önce beyni sonra bedeni iflâs ettiriyor

Asabî insanlarda katmerli yıkım yapıyor

Stres kısa süreli bir durumdur. Fakat son zamanlarda hayat temposu sürekli artış gösteriyor ve stresi oluşturan durumlar sürekli görülebiliyor. Bu durum psikolojik açıdan insanın daha fazla sinirli ve kolay yanlışlar yapmasına sebep oluyor. Diğer taraftan bazı kişiler doğuştan gergin, asabî mizaçlı olabiliyor. Onların stresi durumlara düşmesi da katmerli yıkımlara yol açabeliyor. Etraflarını olduğu kadar kedi bünyelerini de derinden sarsıcı tavırlara sürüklenebiliyorlar. Hekimler uyarıyor: Stres tepkisi uzun süreli olursa fiziksel açıdan zararlara yol açabilir.

Stres belirtileri nelerdir?

1- İlgisizlik ve saldırgan ruh hali

2- Gerilim ve sıkıntılı ruh hali

3- Sinirlilik hali

4- Durgunluk, çökkünlük ve neşesizlik

5- Yalnızlık

6- Karamsarlık

7- Korkulu rüyalar ve tedirginlik

8- Unutkanlık

9- Bir türlü geçmeyen yorgunluk hali

Stresin fiziksel belirtileri

1- Ağızda kuruma hissi

2- Konuşmada zorluk çekmek

3- Uyku sırasında dişlerin gıcırdaması

4- İştah kaybı ve uyku sorunları

5- Kusma, ishal ve mide bulanması

6- Sürekli olarak idrara çıkma

7- Baş dönmesi ve baş ağrısı

8- Nedensiz yere oluşan çarpıntılar

9- Vücudun uyuşması ve karıncalanması hissi

Strese sebep olan durumlar

1- Yakın bir arkadaşın veya akrabanın vefat etmesi

2- İş şartlarının insanı zorlayacak derecede ağır olması

3- Bir kaza olması veya saldırıya uğranması

4- Doğum durumları

5- Büyük maddi sıkıntılar

6- Ev değiştirme veya taşınma

7- İşsiz kalınması

8- Boşanma yada ayrılma

DİPNOT: Stresle başetmenin en önemli yolu, dua ve ibadet.. Bunu asla zihninizden çıkarmayın. “Subhanallah” ve “Estağfurullah” zikirlerinin sakinleşmenizde, olayları daha esnek karşılamanızda büyük yararlar sağlayacağını da unutmayın..

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:06
  1. stres
  2. stres belirtileri
  3. stresin zararları

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