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Stres kanserin yayılmasını tetikliyor

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
Stres kanserin yayılmasını tetikliyor

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, kanser ve stres arasında kuvvetli bir ilişki olabileceğini söyledi.


Stres ve kanserin çok faktörlü hastalıklar olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Stres sırasında periferik ve merkezî sinir sistemininden pek çok hormon salgılanır. Beyinden salgılanan uyarıcı hormonlar adrenal korteksden kortizol, adrenal medulladan da adrenalin salgılanmasını sağlar. Kortizol ve adrenalin stres hormonları olarak da bilinir. Stres döneminde beden bu hormonlar tarafından savunulurken, bu savunma döneminde stresle başa çıkamazsa bu defa tükenme dönemine girer" diye konuştu.


Stresle mücadele etmek için tercih edilen zararlı davranışların hastalık sürecini hızlandırdığını belirten Avcı, "Kanser ve iş stresi arasında net bir ilişki gösterilemese de stresin oluşturduğu olumsuz etkiler ile kanserin yayılması arasında kuvvetli bir ilişki olabileceği düşünülmektedir. Çünkü stres, kanser hücrelerinde DNA tamirini değiştirerek, kanser hücrelerinin yayılmasını artırır. Kanser hücrelerinin beslenmesini sağlayacak damar yapısını artırır. İmmun sistemde vücuttaki savunma hücrelerini azaltır. Hatta kanser tedavisi sırasında yapılan psikoterapinin depresyonu ve ağrıyı iyileştirdiği gösterilmiştir. Stresi yönetmek konusunda çözüm yöntemleri arasında stres sebeplerini ortadan kaldırmak, iş, ders ve mecburiyeter dışında kişinin kendisine zaman ayırması, kendi yaşı ve performansına yönelik spor yapmak, dinlendirici ve huzur bulduğu ortamlarda yürüyüş yapmak, yoga yapmak, kitap okumak, resim veya el işi ile uğraşmak, doğru adımlar atarak sağlığımız üzerindeki bu olumsuz etkileri en aza indirmek her zaman mümkündür" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
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