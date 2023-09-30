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Sağlık Stres egzamaya zemin hazırlıyor!
Sağlık

Stres egzamaya zemin hazırlıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-30 09:26:00 -
Stres egzamaya zemin hazırlıyor!

En büyük organ olan cilt, psikolojik sorunlar nedeniyle de olumsuz yönde etkilenebilmektedir.

En büyük organ olan cilt, psikolojik sorunlar nedeniyle de olumsuz yönde etkilenebilmektedir.

Uzman Klinik Psikolog Hatice Börek konu hakkında şu bilgileri verdi:

"Egzama, cildin dış tabakasının iltihaplanmasıyla karakterize kronik bir cilt hastalığıdır. Kaşıntı, kızarıklık ve kuruluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Egzamanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, alerjiler ve çevresel faktörler gibi çeşitli nedenlerin tetiklediği düşünülmektedir.

Strese bağlı egzamanın belirtileri nelerdir ?

Strese bağlı egzamanın belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki belirtiler görülebilir;
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Deride Kızarıklık: Strese bağlı egzama, genellikle deride kızarıklık şeklinde kendini gösterir.

Kaşıntı: Egzama, şiddetli kaşıntıya neden olabilir. Kaşındıkça deri tahriş edilebilir ve enfeksiyon riski artabilir.

Kuruluk: Derinin kuruması ve pullanması da yaygın bir belirti olabilir.

Kabarcıklar: Egzama bazen kabarcıkların oluşmasına yol açabilir.

Ciltte Sızıntı: Egzama hastalarında ciltte sızıntı veya akıntı meydana gelebilir.

Şişlik: İnflamasyon sonucu ciltte şişlikler oluşabilir.

Hassasiyet: Egzama olan bölgeler genellikle diğer tahriş edici faktörlere karşı daha hassas olabilir.

Deri Kalınlaşması: Kronikleşen egzama durumlarında, deri kalınlaşabilir.

Deri Soyulması: Egzama nedeniyle deri soyulabilir.

Strese bağlı egzamanın belirtileri kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle herkes aynı semptomları yaşamayabilir. Egzama belirtileri görüldüğünde, bir dermatologdan profesyonel bir değerlendirme ve tedavi önerisi almak önemlidir.

Egzamadan kurtulmak mümkün olsa da tamamen ortadan kaldırılması zordur. Ancak, belirtileri kontrol altına almak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Egzamadan kurtulmak için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır:

Tetikleyicileri belirlemek ve onlardan kaçınmak: Egzamayı tetikleyen faktörler, alerjenler, stres, sıcak ve soğuk hava, tahriş edici maddeler ve belirli ilaçlar olabilir. Tetikleyicileri belirleyerek, belirtileri tetiklemekten kaçınılabilir.

Nemlendirici kullanmak: Egzama, cildin kurumasına neden olabilir. Nemlendirici kullanmak, cildin kurumasını önlemeye ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Koruyucu kremler kullanmak: Koruyucu kremler, cildin tahriş olmasını önlemeye yardımcı olabilir.

İlaçlar kullanmak: Egzamanın şiddetli olduğu durumlarda, kortikosteroid kremler veya tabletler gibi ilaçlar kullanılabilir.

Egzama ile başa çıkmanın psikolojik boyutu da önemlidir. Stres, egzamayı tetikleyebilir ve belirtileri kötüleştirebilir. Stresi azaltmak için yoga, meditasyon veya gevşeme teknikleri gibi yöntemler kullanılabilir.

Egzama, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir hastalıktır. Ancak, doğru tedavi ve yöntemlerle belirtiler kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi iyileştirilebilir."

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