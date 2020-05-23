Stratejist Murat İrfan Ağcabay'dan korkutan sözler: Binlerce yıldır atıl durumda olan virüsler orada harekete geçti
Araştırmacı, stratejist Murat İrfan Ağcabay, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin korkutan açıklamalar yaptı. Ağcabay, koronavirüsün bir fragman olduğunu ve kutuplarda daha büyük bir felaketin başladığını söyledi.
Araştırmacı, stratejist Murat İrfan Ağcabay, koronavirüsün bir filmin fragmanı olduğunu söyledi. Ağcabay, koronavirüsten daha büyük bir felaketin yaşanacağını söyledi.
Beyaz Tv'de 'Ne var ne yok?' programına katılan stratejist Murat İrfan Ağcabay, kutuplarda erimeye başlayan buzulların yeni bir tehlike olduğunu belirtti.
Ağcabay, koronavirüsten daha ileri seviyede virüslerin ortaya çıkacağını belirterek, "Ocak aylarında koronavirüsün bir demo veya fragman olduğunu söylemiştim. Bu söylem üzerime yapıştı. Aslında bunun arkasındayım. Hiç uzağa gitmeyelim. Kutupların eriyor olması Türkiye'de yaşayan biri için önemli olmayabilir. Ama söyleceklerimin ardından önemli hale gelecektir. Şu an kutuplar eriyor, bin yıllardır orada duran virüsler hayata katılacaklar. Bu durum haliyle İstanbul'da, Kadıköy'de yaşayan birini de ilgilendiriyor, olacak. Bu kehanet değildir. Bilimsel veridir. Buzulların erimesi binlerce yıldır kutuplarda bulunan mikropların, bakterilerin, virüslerin hayatımıza yeniden katılması demektir" dedi.
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