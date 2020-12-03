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Dünya Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun
Dünya

Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğrattığı tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusu tarafından yürütülen büyük çaplı askeri tatbikatta deneniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:58:00 -
Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde ezici bir zafer elde etmişti. Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki tarihi zaferin ardından, Türkiye’nin de Suriye’de uyguladığı, tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin İHA/SİHA’larla birlik içinde hareket ettiği savaş stratejisi büyük ilgi uyandırmıştı.

Türk stratejilerini deniyorlar

Benzer strateji, bugünlerde Ukrayna ordusu tarafından deneniyor. Büyük çaplı bir askeri tatbikat başlatan Ukrayna ordusu, keşif ve saldırı dronlarını geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve toplar ile birlikte kullanarak, Suriye ve Karabağ örnekleriyle, olası operasyonlara karşı hazırlanıyor. Ukrayna ordusu, tatbikatta Türkiye’den aldıkları Bayraktar TB2’leri de yoğun olarak kullanıyor.

Karabağ Savaşı’nın ardından Pentagon'da görevli üst düzey bir general, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmeye izin verdiğini söyleyerek, bu taktileri Çin ve Rusya'nın da kullanabileceğini ifade etmişti. ABD ordusunun bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtmişti.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Eğer Türkler gibi güçlü olmalarını istiyorlarsa önce islam dinini seçmeleri gerekir.
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