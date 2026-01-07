Stratejik yatırımlar ‘mega endüstriyel parklar’la güçlenecek

‘2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ belgesi, Türkiye’nin yeni dönemiyle ilgili ipuçları verdi. Belgeye göre dünyada ve bölgede önemli bir imalat merkezine dönüşen ülke, yerli üretim odaklı aktif politikalarıyla sanayisizleşme riskini bertaraf ederken yeşil ve dijital dönüşümle de küresel rekabet gücünü artırmaya çalışıyor.

OSB’LERİN ALTYAPILARI KUVVETLENDİRİLECEK

Türkiye’de hâlihazırda 366 OSB faaliyet gösterirken planlı sanayi alanlarının gelecek dönemde genişlemesi ve OSB’lerin fiziksel, teknik ve finansal altyapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda stratejik değeri olan ulusal ve bölgesel yatırımlar için altyapısı hazır, sosyal çevresiyle birlikte planlanmış ‘mega endüstriyel parklar’ kurulacak. Proje kapsamında liman, demir yolu ve hava yolu bağlantılarını ihtiva eden lojistik altyapısına sahip, endüstriyel simbiyoza imkân tanıyan, ekolojik ve çevresel düzenlemeleri yeşil dönüşüme katkı sağlayacak şekilde yapılmış, bünyesinde veri, kuluçka, Ar-Ge ve inovasyon merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgesi gibi teknolojik üslerle birlikte iş merkezleri, konut alanları, eğitim ve sosyal hizmet merkezlerini barındıran çok faktörlü bütünleşik ‘endüstri şehirleri’ kurulması hedefleniyor. ‘Ulusal Sanayi Alanları Master Planı’ hazırlıkları kapsamında Samsun-Mersin hattındaki 16 ilde 32 ayrı alanda toplam 166 bin hektarlık potansiyel sanayi alanı tespit edildi.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE KOLEJ DESTEĞİ

Öte yandan, ‘sanayi ve teknoloji kolejleri’yle de sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine, firmaların genç yeteneklere erişiminin kolaylaştırılmasına ve sanayide inovasyonun artmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu adımın yüksek teknolojili üretimde yerli iş gücünü artırması, yüksek katma değerli sanayi üretimini desteklemesi ve OSB’leri güçlendirmesi öngörülüyor.

Eğitim modeli, üretim ve eğitim paydaşlarının desteğiyle şekillendirilecek. Mesleğe ve istihdama yönelik fen ve teknoloji eğitimine odaklı yenilikçi bir yapı oluşturulacak. Sanayiyle doğrudan etkileşim içinde olacak bu kolejler, uygulama ve proje temelli öğrenme gibi yaklaşımları merkeze alarak üretim odaklı programlarla öğrencileri hem akademik hem de mesleki açıdan donanımlı hâle getirmeyi amaçlıyor.

Kolejlerin sürdürülebilirliği, üniversite-sanayi ortak projeleri, öğrencilere yönelik burs ve destek programları, uluslararası eğitim ve sanayi ortaklıklarıyla mentörlük ve kariyer gelişim programlarıyla sağlanacak.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında ise her ilden az sayıda ancak il ölçeğinde kalkınmayı hızlandırıcı etkisi yüksek öncelikli yatırım konuları belirlenecek ve belirli çağrı dönemlerinde desteklenecek. Hâlihazırda 26 bölgede faaliyetlerini sürdüren kalkınma ajansları ve 81 ilde kurulu bulunan yatırım destek ofislerinin yakın takibi ve desteği sayesinde, yatırım konuları her yıl güncellenecek ve böylece yerel kalkınmanın sağlanması bakımından dinamik ve sürdürülebilir bir yapı kurulacak. Türk sanayisinin verimlilik odaklı yapısal dönüşümü sağlanacak. Bu çerçevede iş gücü ve sermayenin verimlilik düzeylerinin artırılmasının yanında işletmelerde yalın üretim, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri de verimlilik politikasının ana unsurları olarak ele alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ‘Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi’ kapsamında ise Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Adana, İzmir, Eskişehir ve Samsun’da toplam 10 model fabrika bulunuyor. Farklı illerde kurulacak yeni model fabrikalarla bu sayının yükseltilmesi planlanıyor.

Bütüncül bir yaklaşımla, gelecek dönemde model fabrikaların yalın üretimle yeşil ve dijital dönüşüm konularında yetkinlikleri geliştirilecek, kurumsal kapasiteleri artırılacak ve verimlilik arayüzleri olarak etki alanları genişletilecek.

İmalat sanayiindeki ölçek sorunlarını çözmek için KOBİ’lere yönelik finansman olanakları artırılacağı gibi öncelikli sektörlere yönelik ölçek büyütme teşvikleri sağlanacak ve teknoloji transferi desteklenecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal, çevresel altyapısı tümüyle hazır, lojistik bağlantıları güçlü mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz” demişti.

Erdoğan, nitelikli iş gücünü yetiştirecek meslek liseleri ve fen liselerinin özelliklerini bir araya getiren sanayi ve teknoloji kolejleri kuracaklarını duyurmuştu.