Stratejik tarım ürünleri geçenyılı verim artışıyla kapattı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yakından takip edilen stratejik ürünlerden buğday, ayçiçeği, mısır, kuru fasulye, soğan ve patateste alınan önlemler meyvelerini verdi. 2020 yılı buğday üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7.9’luk artışla 20.5 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Ticaret fazlası elde edildi

Buğdayda geçen yılın 10 ayında 6.3 milyon ton buğday karşılığı 2,4 milyar dolarlık mamul madde ihracatı yapılarak net 600 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildi. Böylece 2019 yılında sağlanan ihracat gelirine 10 ayda ulaşıldı. Buğdayda 2020-2021 sezonuna ilişkin ekilişler kimi bölgelerde tamamlanırken, kimi bölgelerde ise devam ediyor.

Bakliyata talep arttı

Salgın döneminde bakliyat ürünlerine talep arttı. Bakanlık tarafından bu ürünlerde üretimin artması için özel çalışma yapıldı. Kuru fasulyede alınan tedbirler sayesinde arz sorunu yaşanmadı. Hayata geçirilen projeler de ekim alanlarını arttırdı. Kuru fasulyede 2020 yılında 280 bin tonla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Üretimde artış sağlayan yazlık ekiliş programı bu yıl da ülke genelinde uygulanacak.

Sorun yaşanmadı

Salgın döneminde nohuda rağbet artsa da ürün stokları ülke ihtiyacını karşılayacak seviyenin üzerinde yer aldı. Türkiye, nohut üretiminde kendine yeter durumda olup salgından kaynaklı sorunlardan ve fiyat artışlarından etkilenmedi. Türkiye’nin nohut üretimi 2020 yılında 630 bin ton oldu. Net ihracatçı olan ülkenin 2020-2021 sezonunda da aynı potansiyelini koruması öngörülüyor.

Projeler devam ediyor

Mercimek üretimi de aksamadı. Kırmızı mercimek üretimi, geçen yıl 2019’a göre yüzde 24’lük artışla 328 bin tona varırken, yeşil mercimek üretimi yüzde 3’lük azalışla 42 bin ton oldu. Mercimekte yeni sezon kışlık ekilişleri tamamlanırken, bu ekilişlerde yüzde 10’uk alansal artış bekleniyor. Üretimde artış sağlayan Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi ve Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi bu üretim sezonu için de devam edecek. Artışta sürekliliğin sağlanabilmesi için üretimle ilgili çalışmalar sürdürülecek.

Pamukta aşı umudu

Yağlık ayçiçeği üretimi de 2020 yılında yaklaşık yüzde 36 artarak 1.9 milyon tona dayandı. Ülke genelinde hasatlar tamamlanırken, bölgesel olarak sorunlar gözlemlenmiş olsa da verimli bir sezon yaşandı. Ülkede 2019 yılında 2.2 milyon ton olan kütlü pamuk üretiminin 2020 yılında 1.77 milyon tona yaklaştığı tahmin ediliyor. Pamuk hasadı tamamlanırken, geçen sezona göre verimin ve lif randımanın daha yüksek olacağı bekleniyor. Salgın için yürütülen aşı çalışmalarına dair olumlu haberlerin pamuk fiyatları üzerinde pozitif etki oluşturacağı düşünülüyor. Ülke genelinde mısır hasadı tamamlanırken, bu üründe 2020 yılında 6.5 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Soğan ve patateste verimli bir sezon gerçekleşti

Sezon iyi geçti

Türkiye, soğanda verimli bir üretim sezonu geçirirken, turfanda ekimler de yapıldı. 2020 yılı rekoltesinin bir önceki yıla göre yüzde 3.6 artışla 2.28 milyon ton olacağı sanılıyor. Bakanlık, gerek yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki fiyat değişimlerini gerek stok yönetimi ve hasat durumunu yakından takip ediyor. Patateste ise tüm illerde hasat tamamlanırken, verimli bir sezon gerçekleşti. Patateste turfanda ekilişleri başladı. Patateste 2020 yılı rekoltesi bir önceki yıla göre yüzde 4.4 artışla 5.2 milyon ton oldu.